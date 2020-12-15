Зірка скандального дуету Anna Maria вперше показала обличчя сина. Фото

Учасниця скандального кримського дуету ANNA MARIA Марія Опанасюк вперше показала свого трирічного сина Льва. Артистка лише недавно зізналася, що у неї є дитина.

Відповідні фото були опубліковані на офіційній сторінці дуету в Instagram. На них Марія позувала разом з сином, сестрою Анною та чоловіком Вадимом В'язовським. Зазначимо, що кадри були зроблені для журналу "Отдохни".

"Всім жителям планети Земля хочеться побажати щастя і радості якомога більше! Щастя кожній родині та кожній людині!", – підписали сестри знімки.

Зазначимо, що Марія виступала майже до самого народження малюка. Вона ретельно приховувала своє цікаве положення – дизайнери навіть пошили їй спеціальний костюм, в якому не було видно кругленький живіт. А коли синові був всього місяць, сім'я вирушила на гастролі. Зараз хлопчику вже три роки.

Шанувальники прийшли в захват від сімейних фото артисток. Вони засипали їх компліментами.

Дуже гарні

Як чудово. А я не знала про синочка

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