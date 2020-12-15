Зірка скандального дуету Anna Maria вперше показала обличчя сина. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
1,0 т.
Анна і Марія Опанасюк

Учасниця скандального кримського дуету ANNA MARIA Марія Опанасюк вперше показала свого трирічного сина Льва. Артистка лише недавно зізналася, що у неї є дитина.

Відповідні фото були опубліковані на офіційній сторінці дуету в Instagram. На них Марія позувала разом з сином, сестрою Анною та чоловіком Вадимом В'язовським. Зазначимо, що кадри були зроблені для журналу "Отдохни".

"Всім жителям планети Земля хочеться побажати щастя і радості якомога більше! Щастя кожній родині та кожній людині!", – підписали сестри знімки.

Марія Опанасюк (праворуч) із сином та сестрою Анною
Марія Опанасюк з сином і чоловіком

Зазначимо, що Марія виступала майже до самого народження малюка. Вона ретельно приховувала своє цікаве положення – дизайнери навіть пошили їй спеціальний костюм, в якому не було видно кругленький живіт. А коли синові був всього місяць, сім'я вирушила на гастролі. Зараз хлопчику вже три роки.

Сімейні кадри артисток були зроблені для журналу "Отдохни"

Шанувальники прийшли в захват від сімейних фото артисток. Вони засипали їх компліментами.

  • Дуже гарні

  • Як чудово. А я не знала про синочка

  • Який син дорослий вже

Зірка скандального дуету Anna Maria вперше показала обличчя сина. Фото
Зірка скандального дуету Anna Maria вперше показала обличчя сина. Фото
Зірка скандального дуету Anna Maria вперше показала обличчя сина. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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