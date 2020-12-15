Зірка скандального дуету Anna Maria вперше показала обличчя сина. Фото
Учасниця скандального кримського дуету ANNA MARIA Марія Опанасюк вперше показала свого трирічного сина Льва. Артистка лише недавно зізналася, що у неї є дитина.
Відповідні фото були опубліковані на офіційній сторінці дуету в Instagram. На них Марія позувала разом з сином, сестрою Анною та чоловіком Вадимом В'язовським. Зазначимо, що кадри були зроблені для журналу "Отдохни".
"Всім жителям планети Земля хочеться побажати щастя і радості якомога більше! Щастя кожній родині та кожній людині!", – підписали сестри знімки.
Зазначимо, що Марія виступала майже до самого народження малюка. Вона ретельно приховувала своє цікаве положення – дизайнери навіть пошили їй спеціальний костюм, в якому не було видно кругленький живіт. А коли синові був всього місяць, сім'я вирушила на гастролі. Зараз хлопчику вже три роки.
Шанувальники прийшли в захват від сімейних фото артисток. Вони засипали їх компліментами.
Дуже гарні
Як чудово. А я не знала про синочка
Який син дорослий вже
Як повідомляв OBOZREVATEL:
дует ANNA MARIA боровся за право представляти Україну на престижному пісенному конкурсі Євробачення-2019 у фіналі Національного відбору.
За день до фіналу сестри ANNA MARIA оскандалились під час інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну. Вони заявили, що "війни в Україні немає", а також відмовилися визнавати факт тимчасової окупації Криму РФ.