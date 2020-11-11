Зірка "Школи" закликала молодь спілкуватися українською: до челенджу приєдналися тисячі осіб

Популярна співачка та зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер випустила україномовний сингл "Метелики" і запустила в соціальних мережах челендж #метеликипоукраїнськи, в якому закликала людей читати вірші рідною мовою.

Нова пісня стала першим україномовним треком співачки за дуже довгий час. Про це OBOZREVATEL повідомила в пресслужбі артистки.

"Мої шанувальники давно чекали пісню українською мовою і зараз, напевно, прийшов її час. "Метелики" – це пісня про перше кохання, таке важливе в житті кожної дівчини, тому що це нові емоції, з якими ще треба буде навчитися справлятися. Із-за того, що ти вперше стикаєшся з таким почуттям, на тебе накочує буря емоцій, тобі здається, що все йде не за планом, і ти не так собі уявляла в своєму ідеальному світі. Ти боїшся бути нав'язливою, але не думати про нього не вийде. Ця пісня про перші метелики в животі і легкий тремор від них, і істерику від нерозуміння, що робити з цими емоціями і куди їх направляти. Перше кохання – воно завжди досить дивне, незвичайне і те, яке запам'ятається на все життя, якщо почуття справжні ! Ось що я відчуваю і про що думаю, коли співаю цю пісню", – розповіла Трінчер.

Анна Трінчер закликала молодь говорити українською мовою Пресслужба артистки Анни Трінчер

Крім того, юна суперзірка оголосила про запуск челенджу #метеликипоукраїнські, суть якого полягає в тому, щоб якомога більше людей практикувалися говорити рідною мовою.

Анна Трінчер закликала молодь говорити українською мовою Пресслужба артистки Анни Трінчер

У своїх соціальних мережах співачка розповіла про те, як сама вчиться говорити українською, і закликала своїх підписників підтримати її. На даний момент до челенджу приєдналося понад 10 тисяч осіб.

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