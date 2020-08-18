Зірка серіалу "Усі жінки – відьми" звинуватила відомого режисера в домаганнях

Ольга Веркалець Люди 20:38, 18.08.2020

Зірка серіалу "Усі жінки – відьми" Роуз МакГавен звинуватила режисера Александра Пейна в сексуальних домаганнях, коли їй було 15 років.

Про це 46-річна акторка написала на своїй сторінці в Instagram. Актриса зазначила, що не планує зруйнувати його життя і кар'єру, але хоче почути вибачення.

"Я б навіть підходила до цього режисера на заходах і з посмішкою питала: "Пам'ятаєш, коли ти займався зі мною сексом в 15?". Якщо ви намагаєтеся зайнятися сексом з неповнолітньою, то здійснюєте злочин", – відзначила МакГавен.

Роуз МакГавен показала, як виглядала в 15 років
Instagram @rosemcgowan

Зірка також звернулася до шанувальників, які пережили подібний досвід, із закликом не брати на себе відповідальність за те, що сталося, і не вважати це нормальним явищем.

Поки Пейн і його представники не зробили офіційної заяви щодо звинувачень артистки. Відзначимо, 59-річний режисер є двократним лауреатом "Оскара" за фільми "Нащадки" та "На узбіччі". Він відомий також роботою над фільмом "Вискочка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасників американського рок-гурту The Killers звинуватили в тому, що вони по черзі ґвалтували п'яну дівчину.

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