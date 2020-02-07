Зірка серіалу "Універ" сміливо поборолася з Дар`єю Петрожіцькою в битві за сексуальний образ

Російська актриса Наталя Рудова, як і українська артистка Дар'я Петрожицька, постала перед публікою в сексуальному образі Харлі Квінн.

У своєму Instagram-акаунті зірка серіалу "Універ" показала фотографію в образі, у якому передплатники моментально впізнали героїню знаменитої суперзлодейкі. Фотознімок Рудової ознаменований помітним сексуальним відтінком – актриса стоїть перед камерою в костюмованій нижній білизні.

Крім того, в ролі Харлі Квінн показувалася героїня проекту "Папік" Дар`я Петрожицька, яка на той момент зіграла одну з головних ролей в серіалі "Заряджені". Костюм актрисі дуже йде – в ньому вона виглядає цікаво і сексуально.

Обидві актриси показали дуже сексуальні образи – дівчата мають красу і харизму. Проте Петрожицька, на відміну від Рудової, не приймає участі у відвертих фотосесіях, тим самим зберігаючи інтригу.

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