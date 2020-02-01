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1 лютого • оновлено в 23:04
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Зірка серіалу "Універ" і подруга Самбурської "ох**ніла" від краси своїх ніг: фото

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Акторка Наталя Рудова опублікувала цікаву фотографію у жовтому халаті і вступила у суперечку з передплатником.

У Instagram -аккаунті відома російська актриса виклала фотознімок, зроблений в її квартирі. На фото Рудова постала в спокусливому халаті, засвітивши свої гарні стрункі ноги.

Зірка серіалу "Універ" і подруга Самбурської "ох**ніла" від краси своїх ніг: фото

Один з передплатників вирішив поставив їй дивне запитання, після чого нарвався на серйозну відповідь.

"Що у тебе з ніжками сталося?" – задав питання фоловер.

"Охрініти, які гарні виросли, то і сталося!" – різко відповіла Рудова, припустившися орфографічної помилки у першому слові.

Зірка серіалу "Універ" і подруга Самбурської "ох**ніла" від краси своїх ніг: фото

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