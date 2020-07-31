Зірка серіалу "У всі тяжкі" заразився коронавірусом

Американський актор Браян Кренстон, відомий за роллю Уолтера Уайта в серіалі "У всі тяжкі", заявив, що перехворів на COVID-19.

Про це артист повідомив на особистій сторінці в Instagram. За словами Кренстона, він дотримувався заходів самозахисту і дистанціювання, але все одно заразився. Браян зазначив, що хвороба пройшла в легкій формі й зараз він вже в порядку (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Після одужання Кренстон пожертвував свою плазму в Центр донорства крові та тромбоцитів при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Він також закликав усіх людей носити захисні медичні маски, дотримуватися соціальну дистанцію й частіше мити руки.

"Закликаю вас продовжувати носити цю чортову маску, мити руки і дотримуватися соціальної дистанції. Ми можемо перемогти, але тільки якщо ми будемо слідувати правилам разом", – підсумував Кренстон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський блогер Ілля Варламов заявляв, що перехворів на коронавірус в легкій формі. Він ділився подробицями лікування й перераховував нетипові симптоми інфекції, з якими зіткнувся.