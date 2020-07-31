Зірка серіалу "У всі тяжкі" заразився коронавірусом
Браян Кренстон заявив, що перехворів на коронавірус (фото - gamesradar.com).
Американський актор Браян Кренстон, відомий за роллю Уолтера Уайта в серіалі "У всі тяжкі", заявив, що перехворів на COVID-19.
Про це артист повідомив на особистій сторінці в Instagram. За словами Кренстона, він дотримувався заходів самозахисту і дистанціювання, але все одно заразився. Браян зазначив, що хвороба пройшла в легкій формі й зараз він вже в порядку (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Після одужання Кренстон пожертвував свою плазму в Центр донорства крові та тромбоцитів при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Він також закликав усіх людей носити захисні медичні маски, дотримуватися соціальну дистанцію й частіше мити руки.
"Закликаю вас продовжувати носити цю чортову маску, мити руки і дотримуватися соціальної дистанції. Ми можемо перемогти, але тільки якщо ми будемо слідувати правилам разом", – підсумував Кренстон.
Hi. About now you're probably feeling a little tied down , restricting your mobility and like me, you're tired of this !! Well, I just want to encourage you to have a little more patience . I was pretty strict in adhering to the protocols and still ... I contracted the virus. Yep. it sounds daunting now that over 150,000 Americans are dead because of it. I was one of the lucky ones. Mild symptoms. I count my blessings and urge you to keep wearing the damn mask , keep washing your hands, and stay socially distant. We can prevail - but ONLY if we follow the rules together. Be well - Stay well. BC
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський блогер Ілля Варламов заявляв, що перехворів на коронавірус в легкій формі. Він ділився подробицями лікування й перераховував нетипові симптоми інфекції, з якими зіткнувся.