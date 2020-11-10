Зірка серіалу "Тюдори" потрапив в "нетверезу" ДТП: стали відомі подробиці

Зірка телесеріалу "Тюдори" та ірландський актор Джонатан Ріс-Майєрс потрапив в аварію в Малібу. Він був у нетверезому стані.

Подія трапилася минулої неділі, 8 листопада, пише "Super".

Так, поліцейські приїхали на виклик і виявили, що Джонатан, який знаходиться не в собі, розбив свою машину.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Попередня причина – серйозне перевищення швидкості.

Варто відзначити, що Джонатан довгий час лікувався від алкоголізму та кілька разів вирушав у рехаб. Два роки тому актор потрапив в неприємності на борту літака, коли влаштував гучну сварку зі своєю дружиною, а після приземлення був переданий в руки поліції.

Джонатан Ріс-Майєрс потрапив в аварію в Малібу IVONA bigmir) net

Як пізніше повідомила його дружина, у Джонатана видався поганий день після багаторічної боротьби з залежностями і декількох місяців тверезості. У той час актор також проходив курс лікування від нападів агресії, а про свою дружину після всього пережитого відгукувався як про неймовірно сильну жінку.

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