Зірка серіалу 'Татусеві дочки' опинився в інвалідному кріслі через падіння з 12-метрової висоти

Російський актор Михайло Казаков, відомий за роллю Іллі Полежайкіна в серіалі "Татусеві дочки", через падіння з 12-метрової висоти потрапив в реанімацію, а потім опинився в інвалідному кріслі.

За його словами, він з друзями планував зняти фільм і тому вони шукали локації. На одній з них артист забрався на пожежну драбину, а потім зірвався з неї. Про це Казаков розповів в студії програми "Зірки зійшлися" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Я відволікся на щось і не було страховки. Власне, не встиг схопити ці сходи і все. Найжахливіше, що в той момент, коли моя рука перестала розуміти, що драбини немає в ній, а інша вже відпущена, я подивився просто перед собою і зрозумів, що в 30 см від мене моя драбина. І все. А за три хвилини до цього я поклав вниз арматуру, щоб було легше забиратися. Тобто у тебе два варіанти в голові в цей момент: або ти відштовхуєшся останньою ногою, що стоїть на цій драбині, від неї ж, і це хоч якось має тебе врятувати, або ти падаєш туди ж, на цю арматуру, і вона тебе роздвоює", – розповів актор.

Крім того, Казаков додав, що в момент падіння перед його очима промайнули кілька років життя.

В результаті лікарі поставили зірці 20 болтів на постраждалі кінцівки, а хребет дивом залишився неушкодженим. Реабілітація може зайняти більше восьми місяців.

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