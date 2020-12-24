Зірка серіалу 'Свати' вперше показала свого чоловіка

Українська актриса, зірка серіалу "Свати" 26-річна Анна Кошмал вперше поділилася з шанувальниками фото зі своїм чоловіком. Раніше знаменитість ретельно приховувала його.

Відповідний знімок актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Кошмал красується у весільній сукні, а її чоловік – у солідному костюмі.

Варто відзначити, раніше знаменитість розповідала про те, що відчувала симпатію до партнера по танцювальній студії, а потім її обранцем став оператор зі знімального майданчика "Сватів".

Зараз життя Кошмал пов'язане з коханим, чиє ім'я вона не афішує. Відомо те, що пара одружилася взимку 2017 року. 28 червня 2018 року в них народився син Михайло.

Нагадаємо, Анна Кошмал – це українська кіноактриса. Популярність отримала завдяки ролі Жені Ковальової в п'ятому і шостому сезонах телесеріалу "Свати", за яку була двічі номінована на українську телевізійну премію "Телетріумф".

Крім того, за 2017 рік на телеекрани вийшли серіали з її участю "Танець метелика", "Слуга народу", "Балерина", "Дочки-мачухи", "Перехрестя", "Даша" і "Село на мільйон-2". Анна Кошмал вважається однією з найпопулярніших і затребуваних молодих українських актрис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська актриса і зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вперше за довгий час поділилася фото зі своїм дворічним сином Михайлом.