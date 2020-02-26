Зірка серіалу "Школа" завела мережу пікантним фото

Зірка популярного українського серіалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли, поділилася спокусливими фото.

Пікантні фотографії 21-річна знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ліза Василенко Instagram @elizabethvasilenko

На знімках Василенко позує в коротких жовтих шортах і бежевій білизні, яка пікантно підкреслила форми актриси.

"Останні фотографії з Малайзії", – підписала фотографії зірка.

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Шанувальники прийшли в захват від сексуальних кадрів дівчини і засипали компліментами фігуру Лізи.

"Яка ж ти розкішна", "Чому ти така гарна?", "Богиня", "Ти прекрасна", – захоплювалися фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно актриса Ліза Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила груди і тату в зоні бікіні.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!