Зірка серіалу "Школа" завела мережу пікантним фото

Зірка популярного українського серіалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли, поділилася спокусливими фото.
Пікантні фотографії 21-річна знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Ліза Василенко
Instagram @elizabethvasilenko
На знімках Василенко позує в коротких жовтих шортах і бежевій білизні, яка пікантно підкреслила форми актриси.
"Останні фотографії з Малайзії", – підписала фотографії зірка.
Ліза Василенко
Ліза Василенко
Шанувальники прийшли в захват від сексуальних кадрів дівчини і засипали компліментами фігуру Лізи.
"Яка ж ти розкішна", "Чому ти така гарна?", "Богиня", "Ти прекрасна", – захоплювалися фанати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно актриса Ліза Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила груди і тату в зоні бікіні.
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