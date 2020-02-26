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26 лютого • оновлено в 15:20
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Зірка серіалу "Школа" завела мережу пікантним фото

3.2т
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Зірка популярного українського серіалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли, поділилася спокусливими фото.

Пікантні фотографії 21-річна знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram @elizabethvasilenko

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"Сором відсутній!" Зірка "Школи" нарвалася на критику через пікантне фото

На знімках Василенко позує в коротких жовтих шортах і бежевій білизні, яка пікантно підкреслила форми актриси.

"Останні фотографії з Малайзії", – підписала фотографії зірка.

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Шанувальники прийшли в захват від сексуальних кадрів дівчини і засипали компліментами фігуру Лізи.

"Яка ж ти розкішна", "Чому ти така гарна?", "Богиня", "Ти прекрасна", – захоплювалися фанати.

Зірка серіалу "Школа" завела мережу пікантним фото
Зірка серіалу "Школа" завела мережу пікантним фото
Зірка серіалу "Школа" завела мережу пікантним фото
Зірка серіалу "Школа" завела мережу пікантним фото
Зірка серіалу "Школа" завела мережу пікантним фото
Зірка серіалу "Школа" завела мережу пікантним фото
Зірка серіалу "Школа" завела мережу пікантним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно актриса Ліза Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила груди і тату в зоні бікіні.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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