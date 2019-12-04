Зірка серіалу "Школа" засвітила форми в прозорому вбранні: гарячі фото

Зірка українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли, приміряла спокусливе вбрання.
Фотографіями, які викликали бурхливі обговорення в мережі, актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ліза Василенко
Так, на знімках Ліза позує в прозорому топі, крізь який видно білизну зірки.
Ліза Василенко
Пікантні кадри не змогли залишити байдужими підписники Василенко, які засипали актрису коментарями:
У своєму Instagram Ліза часто радує шанувальників гарячими фото, на яких позує не лише у відвертих нарядах, а й топлес.
Ліза Василенко
Ліза Василенко
Ліза Василенко
Ліза Василенко
Ліза Василенко
Ліза Василенко
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно актриса Ліза Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила груди і тату в зоні бікіні.
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