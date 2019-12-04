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4 грудня • оновлено в 06:15
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Зірка серіалу "Школа" засвітила форми в прозорому вбранні: гарячі фото

1.8т
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Зірка українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли, приміряла спокусливе вбрання.

Фотографіями, які викликали бурхливі обговорення в мережі, актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram

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Ексзірка "ВІА Гри" блиснула великими грудьми: пікантні фото

Так, на знімках Ліза позує в прозорому топі, крізь який видно білизну зірки.

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram

Пікантні кадри не змогли залишити байдужими підписники Василенко, які засипали актрису коментарями:

Зірка серіалу "Школа" засвітила форми в прозорому вбранні: гарячі фото
Зірка серіалу "Школа" засвітила форми в прозорому вбранні: гарячі фото
Зірка серіалу "Школа" засвітила форми в прозорому вбранні: гарячі фото
Зірка серіалу "Школа" засвітила форми в прозорому вбранні: гарячі фото
Зірка серіалу "Школа" засвітила форми в прозорому вбранні: гарячі фото
Зірка серіалу "Школа" засвітила форми в прозорому вбранні: гарячі фото

У своєму Instagram Ліза часто радує шанувальників гарячими фото, на яких позує не лише у відвертих нарядах, а й топлес.

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно актриса Ліза Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила груди і тату в зоні бікіні.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
На Ленинградке будет востребована.
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