Зірка серіалу "Школа" засвітила форми в прозорому вбранні: гарячі фото

Зірка українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли, приміряла спокусливе вбрання.

Фотографіями, які викликали бурхливі обговорення в мережі, актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ліза Василенко Instagram

Так, на знімках Ліза позує в прозорому топі, крізь який видно білизну зірки.

Ліза Василенко Instagram

Пікантні кадри не змогли залишити байдужими підписники Василенко, які засипали актрису коментарями:

У своєму Instagram Ліза часто радує шанувальників гарячими фото, на яких позує не лише у відвертих нарядах, а й топлес.

Ліза Василенко Instagram

Ліза Василенко Instagram

Ліза Василенко Instagram

Ліза Василенко Instagram

Ліза Василенко Instagram

Ліза Василенко Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно актриса Ліза Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила груди і тату в зоні бікіні.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.