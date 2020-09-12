Зірка серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер народила другу дитину
Американська акторка і зірка серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер стала вдруге мамою.
Про це повідомляє видання The Daily Mail.
34-річна Лейтон народила своєму чоловікові, акторові Адаму Броуді, сина.
"У мене народилася друга дитина. У мене хлопчик, і він просто мрія. Він хлопець моєї мрії", – зворушливо повідомив виданню Адам.
Зіркова пара не розкриває імені і дату народження малюка. Актори також ретельно приховували другу вагітність Лейтон, проте минулого тижня папарацці все-таки помітили вагітну знаменитість на вулиці.
До слова, Лейтон і Адам також виховують 4-річну доньку Арло Дей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка "Ігри престолів" Софі Тернер вперше стала мамою. Британська акторка народила дівчинку від свого чоловіка, музиканта Джо Джонас.