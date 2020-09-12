Зірка серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер народила другу дитину

Obozrevatel Люди 11:03, 12.09.2020

Американська акторка і зірка серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер стала вдруге мамою.

Про це повідомляє видання The Daily Mail.

34-річна Лейтон народила своєму чоловікові, акторові Адаму Броуді, сина.

"У мене народилася друга дитина. У мене хлопчик, і він просто мрія. Він хлопець моєї мрії", – зворушливо повідомив виданню Адам.

Лейтон Містер стала вдруге мамою.
Getty

Зіркова пара не розкриває імені і дату народження малюка. Актори також ретельно приховували другу вагітність Лейтон, проте минулого тижня папарацці все-таки помітили вагітну знаменитість на вулиці.

До слова, Лейтон і Адам також виховують 4-річну доньку Арло Дей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка "Ігри престолів" Софі Тернер вперше стала мамою. Британська акторка народила дівчинку від свого чоловіка, музиканта Джо Джонас.

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