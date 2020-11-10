Зірка серіалу "Молодіжка" одружився: зворушливі фото з весілля

Російський актор і зірка серіалу "Молодіжка" Олександр Соколовський одружився. Його кохану звуть Світлана.

Про радісну подію артист розповів на своїй сторінці в Instagram (фото можна побачити нижче).

Так, наречені влаштували фотосесію на природі в "Смарагдовому лісі".

"Часто задають питання про щасливі моменти життя. Тепер я знаю, що відповідати. Коли дивишся в її щасливі очі, повні сліз радості. Коли тримаєш її за руки та відчуваєш тремтіння хвилювання. Коли цілуєш найкращу жінку на землі в оточенні найближчих і рідних людей. Справжня казка в "Смарагдовому лісі". Дякую тобі, кохана. Я з тобою неймовірно щасливий", – написав зворушливий пост актор.

Зірка серіалу "Молодіжка" Олександр Соколовський одружився Instagram Соколовського

Зірка серіалу "Молодіжка" Олександр Соколовський одружився Instagram Соколовського

Зірка серіалу "Молодіжка" Олександр Соколовський одружився Instagram Соколовського

У коментарях прихильники засипали Соколовського та його новоспечену дружину привітаннями.

"Гармонії вам!", "Хіба це не пара року? Лісова тема для весілля – приголомшлива ідея. Стільки життя в цьому. Вітаємо!", "Краса!", – пишуть користувачі в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірки російського кіно Арнтгольц та Богатирьов таємно одружилися.