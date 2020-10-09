Зірка серіалу "Кухня" заразився коронавірусом

Російський актор, зірка серіалу "Кухня" Михайло Тарабукін, заявив, що перехворів на COVID-19.

Про це 39-річний артист повідомив на особистій сторінці в Instagram. За словами Тарабукіна, у нього була діагностована двобічна вірусна пневмонія. Хвороба протікала у "важкій формі" й супроводжувалася температурою 39,5 градусів та втратою нюху.

"Хочете екстремальний рецепт, як скинути кілька кілограмів, помолодіти, і начисто відбити охоту до алкоголю і кави з ранку? Треба всього лише кілька тижнів пролежати з важкою формою COVID-19. З двосторонньою вірусною пневмонією, з температурою 39,5, без нюху! І ви – нова людина!" – заявив актор.

Він також зазначив, що "бігати" від даної хвороби марно, і побажав підписникам "здоров'я, добра й антитіл".

"Всім легкої форми, друзі. Бігати від цього марно, ховатися від цього марно, все марно. Це з нами дуже надовго. Від душі бажаю всім здоров'я, добра й антитіл", – підсумував Тарабукін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський блогер Ілля Варламов заявляв, що перехворів на коронавірус в легкій формі. Він ділився подробицями лікування й перераховував нетипові симптоми інфекції, з якими зіткнувся.