"Це цинічно і вульгарно": зірка серіалу "Кухня" різко відреагувала на пам'ятник Мар'янову

Зірку серіалу "Кухня", російську актрису Олену Ксенофонтова обурив пам'ятник, який близькі поставили на могилі покійного Дмитра Мар`янова.

Так, артистка на своїй сторінці в Instagram опублікувала відеозвернення, в якому назвала надгробок огидним і вульгарним (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Цинічний, усвідомлено вульгарний пам'ятник. Не любові, а абсолютної байдужості і навіть якоїсь неприязні до цієї людини. Діма був православним християнином. Не можна було допустити, щоб на пам'ятнику не було хреста. Ні, він є, але хрест, заповнений веселкою — це огидно. Треба поважати шлях іншої людини", — сказала Олена.

Дмитро Мар'янов і Олена Ксенофонтова

До того ж, за словами Ксенофонтової, на плиті немає по батькові Дмитра Мар'янова. Судячи з усього, пам'ятник встановили не з першого разу, оскільки могила актора була перекопана. Також Олена вважає, що рідні покійного "вирішили хайпонути! Опошляючи і зіпсувавши все, що могли".

Пам'ятник на могилі Дмитра Мар'янова Фото з Instagram

"До свого віку Дмитро зробив достатньо. Ви опошлили, зіпсували все, що могли. В цьому пам'ятнику немає самого Діми, він не заслужив", — додала Ксенофонтова.

Дмитро Мар'янов і Олена Ксенофонтова Фото: fakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

15 жовтня 2017 року Мар'янов поскаржився на біль в нозі. Його скарги в реабілітаційному центрі для наркозалежних "Фенікс" прийняли за звичайні спроби пацієнта будь-якими способами залишити заклад. Артиста тримали під замком.

Потім друзі Марьянова подзвонили в "швидку допомогу". Коли зрозуміли, що медики не приїдуть, вирішили швидко везти актора на своїй машині. Мар'янов помер по дорозі в лікарню.

Пізніше також стало відомо, що проти медиків, які відмовилися оперативно надати медичну допомогу артистові, було порушено кримінальну справу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!