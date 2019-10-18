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18 жовтня • оновлено в 10:30
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"Це цинічно і вульгарно": зірка серіалу "Кухня" різко відреагувала на пам'ятник Мар'янову

1.8т Читати матеріал російською

Зірку серіалу "Кухня", російську актрису Олену Ксенофонтова обурив пам'ятник, який близькі поставили на могилі покійного Дмитра Мар`янова.

Так, артистка на своїй сторінці в Instagram опублікувала відеозвернення, в якому назвала надгробок огидним і вульгарним (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Цинічний, усвідомлено вульгарний пам'ятник. Не любові, а абсолютної байдужості і навіть якоїсь неприязні до цієї людини. Діма був православним християнином. Не можна було допустити, щоб на пам'ятнику не було хреста. Ні, він є, але хрест, заповнений веселкою це огидно. Треба поважати шлях іншої людини", — сказала Олена.

Дмитро Мар'янов і Олена Ксенофонтова

Дмитро Мар'янов і Олена Ксенофонтова

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До того ж, за словами Ксенофонтової, на плиті немає по батькові Дмитра Мар'янова. Судячи з усього, пам'ятник встановили не з першого разу, оскільки могила актора була перекопана. Також Олена вважає, що рідні покійного "вирішили хайпонути! Опошляючи і зіпсувавши все, що могли".

Пам'ятник на могилі Дмитра Мар'янова

Пам'ятник на могилі Дмитра Мар'янова

Фото з Instagram

"До свого віку Дмитро зробив достатньо. Ви опошлили, зіпсували все, що могли. В цьому пам'ятнику немає самого Діми, він не заслужив", — додала Ксенофонтова.

Дмитро Мар'янов і Олена Ксенофонтова

Дмитро Мар'янов і Олена Ксенофонтова

Фото: fakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 15 жовтня 2017 року Мар'янов поскаржився на біль в нозі. Його скарги в реабілітаційному центрі для наркозалежних "Фенікс" прийняли за звичайні спроби пацієнта будь-якими способами залишити заклад. Артиста тримали під замком.

  • Потім друзі Марьянова подзвонили в "швидку допомогу". Коли зрозуміли, що медики не приїдуть, вирішили швидко везти актора на своїй машині. Мар'янов помер по дорозі в лікарню.

  • Пізніше також стало відомо, що проти медиків, які відмовилися оперативно надати медичну допомогу артистові, було порушено кримінальну справу.

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Особа
Дмитро Мар'янов
Місце
Росія
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