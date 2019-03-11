Зірка серіалу "Кухня" потрапив до лікарні: що з ним

Зірку серіалу "Кухня" Дмитра Назарова терміново госпіталізували у Москві. На даний час Назарова помістили до відділення нейрохірургії. Його відвезли в лікарню через сильний біль у спині, повідомляє Telegram-канал "112".

Сам актор спростував інформацію про свою госпіталізацію, пише "360".

novostivmire.com

"Це хто ж собі дозволяє таке фантазувати? Треба закрити тих, хто розпускає таку ахінею. Колись я їх дістану. У мене все добре, дякую. Все нормально. Спасибі за турботу", — сказав актор.

Myslo

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярна російська співачка Юлія Началова потрапила в реанімацію. Артистка була екстрено госпіталізована, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.

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