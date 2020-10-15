Зірка серіалу "Кріпосна" потрапила в ДТП і серйозно травмувала обличчя

Відома українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Фатіма Горбенко розповіла про серйозну ДТП, в яку потрапила в Одеській області. Артистка отримала множинні переломи кісток лицьового черепа.

За словами Горбенко, разом з нею в машині були її батьки. Вони не постраждали, так як були пристебнуті, а також в авто спрацювали подушки безпеки. Сама актриса сиділа на задньому сидінні. Про це повідомила пресслужба каналу СТБ.

"Ми з батьками потрапили в ДТП дорогою до дикого пляжу в Одеській області, де планували "затестити" нові сапборди. Слава Богу, батьки не постраждали, так як були пристебнуті і спрацювали подушки безпеки. А я, внаслідок зіткнення і будучи не пристебнутою на задньому сидінні, отримала множинні переломи кісток лицьового черепа", – розповіла подробиці Фатіма.

Через кілька днів Горбенко дізналася, що продюсер Галина Балан-Тимкин і режисер Антон Азаров хочуть бачити саме її в новому серіалі каналу СТБ "Мій коханий ворог".

"Я прочитала синопсис, мене вразила героїня Лілія – такого суперечливого персонажа я ще не грала. Але я заборонила собі навіть мріяти про цю роль, адже на мене чекала складна операція. Необхідно було зафіксувати уламки кісток в правильному положенні титановими пластинами. Прооперував мене щелепно-лицьовий хірург Бабов Євген Дмитрович в Одеському військовому госпіталі. Окрема подяка начальнику відділення щелепно-лицьової хірургії Олені Кулібабі. Внаслідок сильного удару і хірургічного втручання обличчя було спотворене", – прокоментувала актриса.

За її словами, зйомки в серіалі опинилися під серйозною загрозою, але реабілітація йшла швидше, ніж очікувала актриса. Допомогло й те, що з різних причин переносився початок зйомок, а це дало час для відновлення. І після проб гриму було ухвалене рішення затвердити Фатіму Горбенко на роль Лілії.

"Я граю Лілію Стоцьку – людину, одержиму жадобою помсти. Але гонитва за справедливістю стане для неї фатальною. Мене надихнув образ леді Ліліт з міфології – перша дружина Адама, могутня і зла спокусниця", – вказала вона.

Відзначимо, прем'єра 4-серійної мелодрами "Мій коханий ворог" виробництва StarLight Production відбудеться 16 жовтня о 20:20 на телеканалі СТБ. Генеральний продюсер – Галина Балан-Тимкин, режисер – Антон Азаров. Головні ролі виконали: Анна Васильєва, Роман Полянський, Марк Дробот, Фатіма Горбенко.

Також нагадаємо, в серіалі "Кріпосна" Фатіма Горбенко зіграла Олену Корнєєву – дружину радника київського губернатора.

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