Зірка серіалу "Корона" Емма Коррін розповіла, як потрапила до лікарні через зйомки в басейні

Британська актриса Емма Коррін, яка зіграла принцесу Діану в серіалі "Корона", розповіла, що після двох місяців роботи над шоу вона опинилася в лікарні. Артистці стало погано після тривалих зйомок у басейні.

Так, за словами знаменитості, робота над четвертим сезоном кінокартини проходила в Іспанії. Там автори стрічки створили кадри, на яких відтворили австралійське турне принца Чарльза і Діани 1983 року. За задумом, Емма разом із колегою за серіалом Джошом О'Коннором, повинна була купатися в басейні. Після цього актриса, яка страждає від астми, мала сильний кашель. Вона відправилася в лікарню, щоб їй виписали антибіотики, внаслідок чого жінку госпіталізували. Про це Коррін повідомила в інтерв'ю журналу Glamour.

Кадр із серіалу "Корона" vogue.ru

"Я астматик, тому у мене іноді з`являється кашель. В "Короні" довелося зняти сцену в холодному басейні. Це був дуже важкий день, я дійсно ледь зігрівала себе, тупцюючи у воді. Ми повинні були летіти в ту ніч до Великобританії та заїхали в лікарню по антибіотики... Мене госпіталізували через низький рівень кисню в крові", – заявила Емма.

Окрім цього, актриса пригадала, що іспанські медсестри впізнали її. Зірці "Корони" запропонували одягнути картонний пакет на голову, щоб інші пацієнти не здогадались, що Коррін потрапила до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса Емма Коррін постала на обкладинці чоловічого журналу "GQ" в оголеному вигляді.