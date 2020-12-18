Зірка серіалу "Корона" Андерсон поділилася кумедним фото в образі Маргарет Тетчер

Юля Ухіна Люди 11:40, 18.12.2020 Оновлено: 11:42, 18.12.2020

Голлівудська актриса Джилліан Андерсон, яка зіграла роль прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер в четвертому сезоні "Корони", поділилася кумедним фото зі зйомок серіалу.

Відповідний знімок знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона в образі Маргарет Тетчер позувала на королівському троні, закинувши ноги на підлокітники.

"Приміряю", – підписала Андерсон фото.

Джилліан Андерсон в образі Маргарет Тетчер з серіалу "Корона"
Instagram Джилліан Андерсон

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Джилліан. Вони засипали актрису компліментами.

  • Єдиний стілець, на якому ви повинні сидіти.

  • Ви сидите як Джилліан, а обличчя ваше говорить про те, що ви Тетчер.

  • Це так кумедно.

  • Думаю, її Величність поводиться так само, коли її ніхто не бачить.

  • Наша королева.

Що відомо про 4 сезоні серіалу "Корона"

Популярний серіал "Корона" виходить з 2016 року. У ньому розповідається про життя королівської сім'ї з моменту весілля Єлизавети II до теперішнього часу.

У новому сезоні події торкнулися періоду 1980-х – в ньому з'явилося кілька нових персонажів, головні з яких Маргарет Тетчер у виконанні Джилліан Андерсон та принцеса Діана у виконанні Емми Коррін.

Джилліан Андерсон в образі Маргарет Тетчер з серіалу "Корона"
kino-teatr.ru

До речі, в четвертому сезоні "Корони" можна побачити напружені зустрічі королеви Єлизавети та Маргарет Тетчер в складні для Британії часи, а також історію кохання принца Чарльза і Діани Спенсер. Продовження серіалу складається з 10 епізодів й було випущене на Netflix 15 листопада 2020 року.

Кадр з четвертого сезону серіалу "Корона"
kino-teatr.ru

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Кабмін не знайшов грошей на вакцини й зарплати медикам, але збільшив свій бюджет на машини, картини й папір

Лаврову на Балканах подарували вкрадену в Україні ікону

Суд залишив Антоненка під вартою попри підозру на COVID-19

Зеленського зламала система, яку він обіцяв зруйнувати – Bloomberg

Воїна ЗСУ, тіло якого віддали терористи, задушили: ЗМІ показали документ