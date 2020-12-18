Зірка серіалу "Корона" Андерсон поділилася кумедним фото в образі Маргарет Тетчер
Голлівудська актриса Джилліан Андерсон, яка зіграла роль прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер в четвертому сезоні "Корони", поділилася кумедним фото зі зйомок серіалу.
Відповідний знімок знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона в образі Маргарет Тетчер позувала на королівському троні, закинувши ноги на підлокітники.
"Приміряю", – підписала Андерсон фото.
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Джилліан. Вони засипали актрису компліментами.
Єдиний стілець, на якому ви повинні сидіти.
Ви сидите як Джилліан, а обличчя ваше говорить про те, що ви Тетчер.
Це так кумедно.
Думаю, її Величність поводиться так само, коли її ніхто не бачить.
Наша королева.
Що відомо про 4 сезоні серіалу "Корона"
Популярний серіал "Корона" виходить з 2016 року. У ньому розповідається про життя королівської сім'ї з моменту весілля Єлизавети II до теперішнього часу.
У новому сезоні події торкнулися періоду 1980-х – в ньому з'явилося кілька нових персонажів, головні з яких Маргарет Тетчер у виконанні Джилліан Андерсон та принцеса Діана у виконанні Емми Коррін.
До речі, в четвертому сезоні "Корони" можна побачити напружені зустрічі королеви Єлизавети та Маргарет Тетчер в складні для Британії часи, а також історію кохання принца Чарльза і Діани Спенсер. Продовження серіалу складається з 10 епізодів й було випущене на Netflix 15 листопада 2020 року.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
прем'єра четвертого сезону серіалу "Корона" викликала бурхливе обговорення у королівської сім'ї. Їх збентежили кілька епізодів, які, на їхню думку, не збігаються з реальністю.
Міністр культури Великобританії Олівер Дауд заявив, що стрімінговий портал Netflix повинен додати в початкові титри серіалу "Корона" інформацію про "вигаданий сюжет".
Пізніше були названі головні фейки про королівську сім'ю, які показали в 4 сезоні серіалу "Корона".