Зірка серіалу "Корона" Андерсон поділилася кумедним фото в образі Маргарет Тетчер

Голлівудська актриса Джилліан Андерсон, яка зіграла роль прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер в четвертому сезоні "Корони", поділилася кумедним фото зі зйомок серіалу.

Відповідний знімок знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона в образі Маргарет Тетчер позувала на королівському троні, закинувши ноги на підлокітники.

"Приміряю", – підписала Андерсон фото.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Джилліан. Вони засипали актрису компліментами.

Єдиний стілець, на якому ви повинні сидіти.

Ви сидите як Джилліан, а обличчя ваше говорить про те, що ви Тетчер.

Це так кумедно.

Думаю, її Величність поводиться так само, коли її ніхто не бачить.

Наша королева.

Популярний серіал "Корона" виходить з 2016 року. У ньому розповідається про життя королівської сім'ї з моменту весілля Єлизавети II до теперішнього часу.

У новому сезоні події торкнулися періоду 1980-х – в ньому з'явилося кілька нових персонажів, головні з яких Маргарет Тетчер у виконанні Джилліан Андерсон та принцеса Діана у виконанні Емми Коррін.

До речі, в четвертому сезоні "Корони" можна побачити напружені зустрічі королеви Єлизавети та Маргарет Тетчер в складні для Британії часи, а також історію кохання принца Чарльза і Діани Спенсер. Продовження серіалу складається з 10 епізодів й було випущене на Netflix 15 листопада 2020 року.

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