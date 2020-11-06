Зірка серіалу "Хто в домі господар?" захворів на коронавірус і заявив про злидні

Російський актор і зірка серіалу "Хто в домі господар?" Андрій Носков зізнався, що захворів на коронавірус.

За його словами, пандемія сильно вдарила по його фінансах, повідомив Носков виданню "ФАН".

Артист розповів, що у нього уражено 20% легень, але відчуває він себе добре. Наразі зірка приймає багато лікарських препаратів.

Крім того, через скасування спектаклів хвороба погано відобразилася на бюджеті Андрія.

Андрій Носков заразився коронавірусом Life.ru

"Ми не захищена в комерційному сенсі слова каста, давайте так говорити. Ось я зараз два тижні буду жити в кредит, тому що грошей у мене не буде, і витрачати треба тільки на ліки", – зазначив Носков.

Також знаменитість підкреслив, щоб не заражати своїх близьких, він закрився в дальній кімнаті квартири. Однак через невелику площу апартаментів ізоляцією це назвати складно.

"Мені, на жаль, нікуди усамітнитися. У нас не така велика квартира, тому поняття дальньої кімнати – це радіус п'яти метрів", – додав артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коханка російського стриптизера Сергія Глушка (Тарзана), актриса Анастасія Шульженко заявила, що важко захворіла.