Зірка серіалу "Хід королеви" – про схожість з героїнею Бет Хармон: відчула її самотність на своєму досвіді

Голлівудська актриса Аня Тейлор-Джой, яка зіграла шахістку Бет Хармон в серіалі "Хід Королеви", заявила, що відчула – ця роль створена саме для неї.

Так, за словами знаменитості, історія її героїні дуже схожа з її особистою, яку вона пережила в дитинстві. Аня так само як і її кіноперсонаж Бет відчувала себе самотньою, її зраджували близькі люди і вона не могла знайти себе в цьому світі. Саме тому, як зазначила актриса, вона відразу закохалася в цю роль. Про це Тейлор-Джой заявила в інтерв'ю виданню The Sun.

"Я відчувала її самотність, її прагнення знайти своє місце в цьому світі, який настільки вороже налаштований. Саме з цієї причини її так зацікавили шахи. Розумієте, до знайомства з ними Бет бачила тільки зраду. Всі, кого вона знала, так чи інакше зраджували її, кидали. І вона не довіряла людям. Це змушувало відчайдушно боротися, шукати себе. У дитинстві я відчувала щось подібне. Ось чому відразу закохалася в цю роль", – поділилася актриса.

Вона також розповіла особисту історію, через яку відчувала себе в дитинстві самотньою. Актриса зазначила, що коли їй було вісім років, вони з батьками переїхали з Аргентини в Лондон. Аня тоді не знала англійської мови й коли її віддали в школу – ніхто не розумів її. Дівчинка відчувала себе "гидким і неприємним чужинцем".

"Це була мука! Інші діти не розуміли мене. Я була для них чужинцем, гидким і неприємним. Ідеальний об'єкт для глузувань. Господи, мене стільки разів закривали в шафках в роздягальні! Більшу частину часу в школі я проводила в туалеті – плакала там. Відчувала себе самотньою і нікому не потрібною. Відтоді я найбільше на світі боюся самотності", – підсумувала вона.

Прем'єра серіалу "Хід королеви" відбулася 23 жовтня 2020 року. В основі шоу однойменний роман Уолтера Тевіс 1983 року. За сюжетом серіалу, Бет Хармон – звичайна американська сирота, яка в ранньому віці відкриває в собі талант гри в шахи – тільки за дошкою вона відчуває, що може хоч щось контролювати. Поступово вона стає однією з головних шахісток США, отримує звання гросмейстерки, але через постійне напруження вона змушена ступити на шлях саморуйнування, пригнічуючи свої страхи й сумніви наркотиками та алкоголем

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