Зірка серіалу "Дика Роза" помер від коронавірусу

Ольга Веркалець Люди 10:48, 14.07.2020

Зірка серіалів "Дика Роза" і "Марісоль", мексиканський актор Раймундо Капетільо 12-го липня помер в лікарні Сан-Анхель в Мехіко (Мексика) від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Знаменитості було 74 роки. 5-го липня актора госпіталізували в лікарню через проблеми з диханням. Тести на коронавірус дали позитивний результат, пише видання El Tiempo.

Раймундо Капетільо після школи навчався на економіста і вчителя. У кіно почав зніматися в 1960-х роках. Серед найбільш відомих телесеріалів з його участю – "Дика троянда" (де він грав доктора Рейнальдо), а також "Марісоль" (Дієго Монтальво).

Раймундо Капетільо в лікарні
Vanguardia

Він також знімався в серіалах "Брехати, щоб жити", "Вівіана", "Жінки-вбивці". Актор був відомий і в театральному напрямку. Капетільо взяв участь в 21 театральній постановці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярну російську співачку Аніту Цой терміново госпіталізовано в одну з клінік Москви з коронавірусом.

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