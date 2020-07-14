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Зірка серіалу "Дика Роза" помер від коронавірусу

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
2,0 т.
Зірка серіалу 'Дика Роза' помер від коронавірусу

Раймундо Капетільо помер від коронавірусу. Explica.co

Зірка серіалів "Дика Роза" і "Марісоль", мексиканський актор Раймундо Капетільо 12-го липня помер в лікарні Сан-Анхель в Мехіко (Мексика) від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Знаменитості було 74 роки. 5-го липня актора госпіталізували в лікарню через проблеми з диханням. Тести на коронавірус дали позитивний результат, пише видання El Tiempo.

Раймундо Капетільо після школи навчався на економіста і вчителя. У кіно почав зніматися в 1960-х роках. Серед найбільш відомих телесеріалів з його участю – "Дика троянда" (де він грав доктора Рейнальдо), а також "Марісоль" (Дієго Монтальво).

Раймундо Капетільо в лікарні

Раймундо Капетільо в лікарні Vanguardia

Він також знімався в серіалах "Брехати, щоб жити", "Вівіана", "Жінки-вбивці". Актор був відомий і в театральному напрямку. Капетільо взяв участь в 21 театральній постановці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярну російську співачку Аніту Цой терміново госпіталізовано в одну з клінік Москви з коронавірусом.

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