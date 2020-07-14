Зірка серіалу 'Дика Роза' помер від коронавірусу

Зірка серіалів "Дика Роза" і "Марісоль", мексиканський актор Раймундо Капетільо 12-го липня помер в лікарні Сан-Анхель в Мехіко (Мексика) від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Знаменитості було 74 роки. 5-го липня актора госпіталізували в лікарню через проблеми з диханням. Тести на коронавірус дали позитивний результат, пише видання El Tiempo.

Раймундо Капетільо після школи навчався на економіста і вчителя. У кіно почав зніматися в 1960-х роках. Серед найбільш відомих телесеріалів з його участю – "Дика троянда" (де він грав доктора Рейнальдо), а також "Марісоль" (Дієго Монтальво).

Раймундо Капетільо в лікарні Vanguardia

Він також знімався в серіалах "Брехати, щоб жити", "Вівіана", "Жінки-вбивці". Актор був відомий і в театральному напрямку. Капетільо взяв участь в 21 театральній постановці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярну російську співачку Аніту Цой терміново госпіталізовано в одну з клінік Москви з коронавірусом.