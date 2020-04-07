"Не прийняла його!" Зірка "Сексу у великому місті" висловилася про сина-трансгедера

Американська актриса, зірка серіалу "Секс у великому місті" Синтія Ніксон зізналася, що коли дізналася про трансгендерність свого сина Семюеля (в минулому Саманта. – Ред.) – спочатку не прийняла його.

Так, за словами актриси, вони навіть відвідували разом психотерапевта. Адже вона не могла зрозуміти, чому її дитина стала такою. Про це Ніксон розповіла в інтерв'ю журналісту та блогеру Карену Шаіняну (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Синтія Ніксон Фото: instagram/cynthiaenixon

"У мене є дитина – трансгендерний чоловік. У дитинстві він пройшов дуже багато фаз. Коли мій син був маленькою дівчинкою Самантою, він любив одягатися як принцеса. У період статевого дозрівання він одягався як хіпі, а потім – як французька жінка. Він носив все в обтяжку і фарбував губи червоною помадою. Тому я його спочатку не прийняла, коли він зізнався в трансгендерності. Мені було незрозуміло звідки це взялося. У той час він відвідував психотерапевта, я теж його відвідувала. Я намагалася його зрозуміти", – сказала Синтія.

Синтія Ніксон і її син Семюель Фото: instagram / cynthiaenixon

Актриса також додала, що коли її син здійснив "перехід" – йому стало набагато легше і він став щасливим. Тому, поговоривши з психологом, Синтія вирішила, що не їй вирішувати, ким бути її дитині.

Син Синтії Ніксон Фото: hellomagazine.com

"Я не могла зрозуміти його, тому що, як я говорила, він раніше був дуже жіночним. Я намагалася переконати себе в тому, що він не трансгендер. І тоді мені психологиня сказала, що таким чином він намагався знайти себе і довести собі, що він не трансгендер. Однак це не так. Знаєте, коли він здійснив перехід – йому стало набагато легше, він щасливий. І я прийшла до висновку, що не мені вирішувати, ким йому бути ", – підсумувала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Синтія Ніксон знялася в яскравому соціальному відео, де висловилася про стандарти, які нав'язує суспільство жінкам.

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