Зірка росТБ Малишева розповіла про боротьбу з раком

Російська телеведуча Олена Малишева розповіла, як змогла запобігти розвитку раку товстого кишечника за допомогою операції та регулярних обстежень.

Перед цим у неї виявили передраковий поліп товстого кишечника і видалили його, написала Малишева в Instagram-акаунті.

Олена Малишева версія Інфо

Малишева зазначила, що близько шести місяців тому після гастроскопії у неї виявили ерозії в стравоході і шлунку. Вона вжила необхідних заходів, і останнє обстеження показало, що все ерозії зажили.

"У кожного свій шлях боротьби з раком. Мій шлях - попередити і не допустити!!! Саме тому я все роблю заздалегідь. Я захистила себе від раку товстого кишечника, видаливши три передракових поліпа кілька років тому. І я дуже серйозно лікую рефлюксну хвороба" , - написала ведуча.

Ведуча підкреслила, що рання діагностика значно збільшує шанси на боротьбу із захворюванням, і закликала регулярно проходити медичні дослідження навіть при відсутності явних симптомів захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Малишева нарвалася на гнів користувачів, показавши жінку, у якої стався напад під час ефіру.

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