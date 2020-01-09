Зірка росТБ Малишева розповіла про боротьбу з раком

Російська телеведуча Олена Малишева розповіла, як змогла запобігти розвитку раку товстого кишечника за допомогою операції та регулярних обстежень.
Перед цим у неї виявили передраковий поліп товстого кишечника і видалили його, написала Малишева в Instagram-акаунті.
Олена Малишева
версія Інфо
Малишева зазначила, що близько шести місяців тому після гастроскопії у неї виявили ерозії в стравоході і шлунку. Вона вжила необхідних заходів, і останнє обстеження показало, що все ерозії зажили.
"У кожного свій шлях боротьби з раком. Мій шлях - попередити і не допустити!!! Саме тому я все роблю заздалегідь. Я захистила себе від раку товстого кишечника, видаливши три передракових поліпа кілька років тому. І я дуже серйозно лікую рефлюксну хвороба" , - написала ведуча.
Ведуча підкреслила, що рання діагностика значно збільшує шанси на боротьбу із захворюванням, і закликала регулярно проходити медичні дослідження навіть при відсутності явних симптомів захворювань.
У кожного свій шлях боротьби з раком. Мій шлях - попередити і не допустити !!! Саме тому я все роблю заздалегідь. Я захистила себе від раку товстого кишечника, видаливши три передракових поліпа кілька років тому. І я дуже серйозно лечу рефлюксна хвороба (печію). За все це велика подяка моєму улюбленому доктору - Ігорю Володимировичу Городокіну. Він керує клінікою гастроентерології в СЩА і клінікою травлення у нас в Москві. В останній раз я робила гастроскопію півроку тому. Там у мене були знайдені ерозії в стравоході і в шлунку. Сьогодні вважається, що ЕРОЗІЯ-ЯЗВА-РАК - це стадії однієї хвороби. Тому дуже важливо лікувати саме першу стадію! Тоді не буде останньою! Сьогодні обстеження показало, що всі мої ерозії зажили. Я постійно п'ю Нексіума в дозі 40 мг. Ми всі зараз обговорюємо трагічний відхід з життя доктора Павленко. Сходіть і зробіть гастро-та колоноскопію! Це буде ваша відповідь раку! Ані чекайте симптомів хвороби! Зробіть все заздалегідь! Якщо у вас поганий лікар, знайдіть хорошого. якщо треба заплатити хорошого лікаря, заплатите! Ваше життя цього варто! А якщо хочете потрапити до лікаря Городокіну, то він точно супер грамотний лікар! Записатися на прийом можна за телефоном: 8 (495) 268-1212
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Малишева нарвалася на гнів користувачів, показавши жінку, у якої стався напад під час ефіру.
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