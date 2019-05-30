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Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем

1.7тЧитати матеріал російською

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань вразила шанувальників еротичним танцем.

Відповідне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що на ньому вона постала у відвертому купальнику, рушнику на голові і сонцезахисних окулярах (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Танцювати — це не про розум, це про почуття", — написала Горбань.

Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем

Марія Горбань

Фото з Instagram

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"Хороша фігура", "Яка ж ти, Маша, вся красива", "Ти знущаєшся, як можна бути такою досконалою?", — прокоментували прихильники нову публікацію зірки.

Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем
Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Марії Горбань, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем

Марія Горбань гола у ванній

Фото з Instagram

Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем

Марія Горбань повністю оголилася

Фото з Instagram

Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем

Марія Горбань у спокусливому купальнику

Фото з Instagram

Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем

Марія Горбань сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем

Марія Горбань повністю оголилася

Фото з Instagram

Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем

Марія Горбань засвітила груди

Фото з Instagram

Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем

Марія Горбань повністю оголилася

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань продемонструвала оголене тіло, знявшись у ванній. Дівчина позувала оголеною перед дзеркалом. Пікантні частини тіла вона прикривала тільки руками, а груди артистки, затуляла тільки запітніла поверхня скла.

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Особа
Марія Горбань
Місце
Росія
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