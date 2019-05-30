Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань вразила шанувальників еротичним танцем.
Відповідне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що на ньому вона постала у відвертому купальнику, рушнику на голові і сонцезахисних окулярах (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Танцювати — це не про розум, це про почуття", — написала Горбань.
Марія Горбань
Фото з Instagram
"Хороша фігура", "Яка ж ти, Маша, вся красива", "Ти знущаєшся, як можна бути такою досконалою?", — прокоментували прихильники нову публікацію зірки.
Пропонуємо подивитися і на відверті фото Марії Горбань, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Марія Горбань гола у ванній
Фото з Instagram
Марія Горбань повністю оголилася
Фото з Instagram
Марія Горбань у спокусливому купальнику
Фото з Instagram
Марія Горбань сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Марія Горбань повністю оголилася
Фото з Instagram
Марія Горбань засвітила груди
Фото з Instagram
Марія Горбань повністю оголилася
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань продемонструвала оголене тіло, знявшись у ванній. Дівчина позувала оголеною перед дзеркалом. Пікантні частини тіла вона прикривала тільки руками, а груди артистки, затуляла тільки запітніла поверхня скла.
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