Зірка російських серіалів розбурхала мережу еротичним танцем

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань вразила шанувальників еротичним танцем.

Відповідне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що на ньому вона постала у відвертому купальнику, рушнику на голові і сонцезахисних окулярах (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Танцювати — це не про розум, це про почуття", — написала Горбань.

Марія Горбань Фото з Instagram

"Хороша фігура", "Яка ж ти, Маша, вся красива", "Ти знущаєшся, як можна бути такою досконалою?", — прокоментували прихильники нову публікацію зірки.

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Марії Горбань, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Марія Горбань гола у ванній Фото з Instagram

Марія Горбань повністю оголилася Фото з Instagram

Марія Горбань у спокусливому купальнику Фото з Instagram

Марія Горбань сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Марія Горбань повністю оголилася Фото з Instagram

Марія Горбань засвітила груди Фото з Instagram

Марія Горбань повністю оголилася Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань продемонструвала оголене тіло, знявшись у ванній. Дівчина позувала оголеною перед дзеркалом. Пікантні частини тіла вона прикривала тільки руками, а груди артистки, затуляла тільки запітніла поверхня скла.

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