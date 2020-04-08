У російської актриси, зірки серіалу "Деффчонкі" Галини Боб виявили коронавірус.

Так, артистка здала тест на COVID-19 і отримала позитивний результат. Про це Боб повідомила на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації фото документа.

Галина Боб Фото: instagram/galabob

"Прийшли результати тесту на коронавірус: мій – позитивний", – написала актриса. Вона також зазначила, що з симптомів захворювання у неї спостерігалася лише втрата нюху, при цьому температура або кашель були відсутні.

Фото: instagram/galabob

До речі, Боб додала, що вона зараз перебуває вдома на самоізоляції. До неї незабаром повинні приїхати медики та взяти тести у всіх, хто був останнім часом поряд з нею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 23-річної доньки скандально російського актора Охлобистіна, який підтримує терористів "Л/ДНР", виявили коронавірус.

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