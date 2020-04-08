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8 квітня • оновлено в 22:02
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Зірка російських серіалів Галина Боб захворіла на коронавірус: що відомо

9.3т
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У російської актриси, зірки серіалу "Деффчонкі" Галини Боб виявили коронавірус.

Так, артистка здала тест на COVID-19 і отримала позитивний результат. Про це Боб повідомила на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації фото документа.

Галина Боб

Галина Боб

Фото: instagram/galabob

"Прийшли результати тесту на коронавірус: мій – позитивний", – написала актриса. Вона також зазначила, що з симптомів захворювання у неї спостерігалася лише втрата нюху, при цьому температура або кашель були відсутні.

Зірка російських серіалів захворіла на коронавірус: що відомо

Фото: instagram/galabob

До речі, Боб додала, що вона зараз перебуває вдома на самоізоляції. До неї незабаром повинні приїхати медики та взяти тести у всіх, хто був останнім часом поряд з нею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 23-річної доньки скандально російського актора Охлобистіна, який підтримує терористів "Л/ДНР", виявили коронавірус.

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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