Популярна російська співачка Zivert (Юлія Зиверт) заявила про те, що у неї немає громадянської позиції. Так, вона зазначила, що є "людиною миру і рожевою пташкою".

Також дівчина додала, що у неї є українське коріння. Про це артистка повідомила в шоу "Алена, блин!" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"У мене є українське коріння і я там жила. Зараз теж часто буваю в Україні, проблем з виступами і поїздками немає. Я з величезною радістю туди їздила б частіше, там величезна кількість людей які мене люблять. У великої кількості російських артистів в Україні є проблеми. Я не можу сказати, правильно чи ні, коли українські артисти виступають в Росії або навпаки з політичної точки зору", - сказала співачка.

Скріншот з відео

"Є політики для цього, а музиканти нехай займаються музикою. Було б добре, щоб це взагалі не стосувалося артистів. Я знаю про ситуацію в Україні, але я туди не лізу - мені це не потрібно. Я творча людина, у мене немає громадянської позиції. Я людина миру, я рожева пташка. Якщо щось в нашій країні відбудеться - буду залишатися осторонь, ну а що, я щось вирішу? Публічні особи можуть вести за собою маси людей, але нехай це робить хтось інший. Я хочу, щоб моя музика несла глобальні, людські прості істини. Це любов, дружба, добрі справи, це про важливіше, ніж політика", - додала Zivert.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український журналіст Дмитро Гордон жорстко осадив російську співачку українського походження Лоліту.