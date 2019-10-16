Зірка "Солдатів" спіймалася на злочині в Москві

Акторка театру й кіно Оксана Юрасова ("Солдати") спіймалася на крадіжці в одному з фітнес-центрів Москви.

Про це повідомив Telegram-канал "112". За наявною інформацією, зірка привернула увагу адміністраторів клубу ще в червні, оскільки клієнти почали скаржитися на крадіжки з шафок.

Оксана Юрасова Кинопоиск

Щоб виявити зловмисницю, в центрі встановили камери спостереження. Юрасову схопили, коли вона намагалася вкрасти 50 тис. рублів. Артистка зізналася в скоєному, тепер їй загрожує кримінальна відповідальність.

Кадр з серіалу "Солдати" Скрін з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії спалахнув скандал навколо популярної акторки Наталії Бочкарьової, зірки серіалу "Щасливі разом". Вона спіймалася з кокаїном.

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