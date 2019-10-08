Зірка "Щасливі разом" змінилася до невпізнання. Фото

Актриса Юлія Захарова, зірка серіалу "Щасливі разом" сильно змінила зовнішність. Так, артистка помітно додала у вазі,змінила імідж і підібрала іншу зачіску.

39-річна актриса тепер виглядає трохи старше за свого віку, пише "СтарХит".

Юлія Захарова Кадр з серіалу

На особистій сторінці зірки в соціальній мережі тепер рідко з'являються свіжі знімки. Лише іноді Юлія ділиться фотографіями з поїздок.

Юлія Захарова

У 2018 році Захарова стала героїнею кількох скандальних телешоу. Актриса розлучилася з Олександром Дороніним і намагалася з'ясувати стосунки з ним і його новою пасією на Першому каналі. Розлучення для актриси було непростим періодом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація про затримання зірки серіалу "Щасливі разом" Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.

Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.

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