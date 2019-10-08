Зірка "КВН" померла від раку: виявлені останні фото і відео

У вівторок, 8 жовтня, померла 39-річна учасниця відомої російської команди КВН "Сборная Снежногорска" Євгенія Жарікова. Так, у неї був рак шлунка четвертої стадії.

Про смерть жінки повідомив капітан команди та її чоловік Сергій Жаріков на своїй сторінці у соцмережі "Вконтакте". "Дорогі друзі, всі, хто відгукнувся на наш заклик про допомогу. На превеликий жаль, нам не вдалося врятувати Женю. Сьогодні о 6-й ранку вона померла у клініці у Москві. Ще раз дякую всім, хто не залишився байдужим. Нехай у вас у житті все буде добре", – написав Сергій.

Євгенія Жарікова померла від раку Фото: mk.ru

Євгенія Жарікова з командою "Сборная Снежногорска" Фото: mk.ru

Євгенія Жарікова разом із чоловіком Фото: mk.ru

Команда КВН "Сборная Снежногорска" Фото: mk.ru

Зазначимо, що "Сборная Снежногорска" – чемпіони Мурманської ліги, півфіналісти Уральської ліги. Команда вийшла у півфінал Вищої ліги КВН сезону 2019 року. В цьому році вони вперше почали грати у телевізійних лігах.

Команда КВН "Сборная Снежногорска" Фото: mk.ru

Команда КВН "Сборная Снежногорска" Фото: mk.ru

Євгенія Жарікова з командою "Сборная Снежногорска" Фото: mk.ru

Євгенія Жарікова разом із колегами Фото: mk.ru

Відео останньої гри Євгенії Жарікової у складі команди КВН "Сборная Снежногорска"

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