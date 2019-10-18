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18 жовтня • оновлено в 20:52
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Зірка Playboy іде в президенти Хорватії: найгарячіші фото красуні

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Зірка Playboy Ава Карабатіч збирається балотуватися в президенти Хорватії, тому що давно мріяла потрапити в політику.

Про це вона оголосила на своїй сторінці в Instagram, частково озвучивши свою передвиборчу програму (щоб подивитися гарячі фото зірки, проскрольте до кінця сторінки).

"Я вирішила – балотуватимуся на пост президента. Політика – моя друга любов. Я більше не можу дивитися на погані речі, які відбуваються з моєю країною. Ніби всі сліпі. Молоді люди залишають країну, народжуваність падає", – написала Карабатіч.

Ава Карабатіч

Ава Карабатіч

instagram / ava_karabatic_official

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Вона вирішила заздалегідь попередити тролів, які ігнорують її інтелектуальну сторону, що є професором італійської мови і римської літератури.

За словами Карабатіч, вона хоче легалізувати проституцію і марихуану, боротися з корупцією та практикою абортів. Вибори в Хорватії заплановано з 21 грудня до 20 січня 2020 року.

Ава Карабатіч із Трампом і Путіним на грудях

Ава Карабатіч із Трампом і Путіним на грудях

instagram / ava_karabatic_official

Ава Карабатіч у відвертому вбранні

Ава Карабатіч у відвертому вбранні

instagram / ava_karabatic_official

Ава Карабатіч у купальнику

Ава Карабатіч у купальнику

instagram / ava_karabatic_official

Ава Карабатіч у відвертій позі

Ава Карабатіч у відвертій позі

instagram / ava_karabatic_official

Ава Карабатіч з голими грудьми

Ава Карабатіч з голими грудьми

instagram / ava_karabatic_official

Ава Карабатіч у відвертому купальнику

Ава Карабатіч у відвертому купальнику

instagram / ava_karabatic_official

Мокра Ава Карабатіч

Мокра Ава Карабатіч

instagram / ava_karabatic_official

Ава Карабатіч - пікантний кадр

Ава Карабатіч - пікантний кадр

instagram / ava_karabatic_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, поки Карабатіч намагається здійснити політичну мрію, інша зірка Playboy підкорює конкурси. Зокрема, в 2019 році Сьюзі Кортес була визнана володаркою найкрасивіших сідниць світу.

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Місце
Хорватія
Теги
Playboy журнал Playboy
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