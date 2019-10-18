Зірка Playboy іде в президенти Хорватії: найгарячіші фото красуні

Зірка Playboy Ава Карабатіч збирається балотуватися в президенти Хорватії, тому що давно мріяла потрапити в політику.
Про це вона оголосила на своїй сторінці в Instagram, частково озвучивши свою передвиборчу програму (щоб подивитися гарячі фото зірки, проскрольте до кінця сторінки).
"Я вирішила – балотуватимуся на пост президента. Політика – моя друга любов. Я більше не можу дивитися на погані речі, які відбуваються з моєю країною. Ніби всі сліпі. Молоді люди залишають країну, народжуваність падає", – написала Карабатіч.
Ава Карабатіч
instagram / ava_karabatic_official
Вона вирішила заздалегідь попередити тролів, які ігнорують її інтелектуальну сторону, що є професором італійської мови і римської літератури.
За словами Карабатіч, вона хоче легалізувати проституцію і марихуану, боротися з корупцією та практикою абортів. Вибори в Хорватії заплановано з 21 грудня до 20 січня 2020 року.
Ава Карабатіч із Трампом і Путіним на грудях
instagram / ava_karabatic_official
Ава Карабатіч у відвертому вбранні
instagram / ava_karabatic_official
Ава Карабатіч у купальнику
instagram / ava_karabatic_official
Ава Карабатіч у відвертій позі
instagram / ava_karabatic_official
Ава Карабатіч з голими грудьми
instagram / ava_karabatic_official
Ава Карабатіч у відвертому купальнику
instagram / ava_karabatic_official
Мокра Ава Карабатіч
instagram / ava_karabatic_official
Ава Карабатіч - пікантний кадр
instagram / ava_karabatic_official
Як повідомляв OBOZREVATEL, поки Карабатіч намагається здійснити політичну мрію, інша зірка Playboy підкорює конкурси. Зокрема, в 2019 році Сьюзі Кортес була визнана володаркою найкрасивіших сідниць світу.
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