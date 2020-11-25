Зірка "Перевалу Дятлова" зізналася, що боялася своєї ролі: в чому причина

Російська актриса Ірина Касамара, яка зіграла в серіалі "Перевал Дятлова" роль Людмили Дубініної, зізналася, що відчувала страх перед зйомками.

Як повідомила артистка в інтерв`ю виданню Starhit, він був пов'язаний з тим, що її героїня, перед смертю, отримала страшні травми. Студентку знайшли без язика та очних яблук, а також з переламаними ребрами. Нагадаємо, що історична драма заснована на реальних подіях, що відбулися у 1959 році в уральських горах з групою радянських студентів.

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"Якщо чесно, то я дуже сильно злякалася. Але потім, коли ознайомилася з безліччю матеріалів, за допомогою яких ми готувалися до зйомок, все встало на свої місця. Мої знання про історію поповнилися – і страх невідання пройшов", – поділилася актриса.

Ірина Касамара в серіалі "Перевал Дятлова" sobytia.com

Серіал "Перевал Дятлова" розповідає про радянських студентів, загиблих у 1959 році в горах Уралу. Вони стартували в похід в кінці січня й 12 лютого повинні були відправити телеграму в спортклуб з кінцевої точки маршруту, проте так і не вийшли на зв'язок. В ході пошукових робіт на горі Холатчахль вдалося виявити намет, а пізніше й тіла "дятлівців". Загинули дев'ять з десяти учасників походу: один з них через хворобу зійшов з маршруту на початку шляху. За сюжетом, слідчій групі на чолі з Костіним належить розібратися в причинах трагедії.

Кадри з серіалу "Перевал Дятлова" ТНТ

Кадри з серіалу "Перевал Дятлова" ТНТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, саундтрек до серіалу "Перевал Дятлова" виконали українська співачка MARUV і TikTok-блогер Даня Мілохін – вони записали кавер на радянську пісню "Есть только миг". У мережі негативно відреагували на таку колаборацію – користувачі розкритикували артистів і відзначили, що виконавці "зіпсували музичний шедевр".