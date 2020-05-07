Зірка Орла і решки заразилася коронавірусом: проходить потужну терапію

У зірки шоу "Орел і Решка" телеведучої Марії Івакової підтвердився коронавірус.

Вона проходить лікування у себе вдома

Про це Івакова розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Друзі, у мене дві новини. Почну з поганої: всі мої тести на COVID-19 виявилися позитивними. Хороша новина, що температури немає, а з симптомів тільки ломота в м'язах і відсутність нюху. Зв'язалася зі своїм лікарем, мені прописали потужну противірусну терапію . П'ю багато води, сплю і позитивно мислю. Як це вийшло, я не знаю. Ні в танцях з зірками, ні на вулиці мінімум два тижні ви мене не побачите. Сподіваюся, більше ні в кого з тих, з ким я контактувала, вірусу не виявлять. А де я його могла підхопити - не знаю. Буду вас тримати в курсі подій", - написала вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у російської співачки Надії Бабкіної, яку госпіталізували і нібито ввели в медикаментозну кому, не виявлено коронавірусу. Зазначається, що зараз співачка перебуває на лікуванні в стаціонарі з пневмонією, стан стабільний з позитивною динамікою.