Зірка "Один удома" підтвердив моторошні дані про спальню Майкла Джексона

Маєток поп-короля Майкла Джексона був обладнаний секретною сигналізацією, яка дозволяла приховувати дії сексуального характеру над неповнолітніми.

Про це у 2005 році в суді розповідав американський актор Маколей Калкін, відомий за роллю Кевіна в фільмі "Один удома", що підтверджує слова учасника документального фільму "Залишаючи Неверленд" Джеймса Сейфчака, передає The Sun.

"Там було щось на кшталт проходу, де, якщо хтось наближався до дверей, лунав звук "дзень-дон, дінь дон", — говорив Калкін.

Система охоронної сигналізації – не єдиний підозрілий елемент ранчо Джексона. 41-річний Сейфчак також розповів, що була ігрова кімната і галерея з ліжком. За його словами, Джексон також усамітнювався з підлітками на горищі.

Калкін повідомляв суду, що спав у ліжку Майкла 10 разів "максимум". У 14-річному віці актор перестав відвідувати маєток, а повернувся лише в 17 років. Він стверджував, що "завжди засинав у кімнатах для гостей", тому що почав любити усамітнення.

Коли Джексона публічно звинуватили в розбещенні неповнолітніх у 1993 році, Калкін говорив, що поп-король подзвонив йому і сказав: "Не хвилюйся про це. Мені просто потрібно, щоб ти був моїм другом прямо зараз". У 2005 році суд виправдав артиста. Однак після виходу гучного документального фільму скандал розгорівся з новою силою.

Спальня Джексона після того, як із неї прибрали меблі

Сейфчас розповів, що сигналізація була встановлена на низці дверей, які вели в головну спальню Джексона. У дітей була можливість покласти ковдру в шафі, щоб заздалегідь сховатися, якщо в кімнату хтось увійде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фільм про Майкла Джексона розповідає про показання двох імовірних жертв співака - Уейда Робсона і Джеймса Сейфчака, яким зараз близько 30 років. Вони розповіли про насильство, що було пережито в особняку музиканта, який той називав "Неверленд".

Сейфчак, якому на той момент було 10 років, розповів, що мав інтимні стосунки зі знаменитим співаком, і навіть "перебував із ним у фіктивному шлюбі".

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