Зірка "Не народися вродливою" Неллі Уварова показала змужнілого сина

Крістіна Долматова люди 14:32, 23.05.2020

Російська актриса, зірка серіалу "Не народися вродливою" Неллі Уварова показала свого сина Ігнатія на відео.

Відповідним роликом на особистій сторінці в Instagram поділилася литовська співачка Інгеборга Дапкунайте. На ньому Уварова разом зі спадкоємцем та іншими зірками співала пісню "Серенада трубадура" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Неллі Уварова
Фото: gazeta.rau.am
Неллі Уварова з сином Ігнатієм
Скріншот з відео

Зазначимо, що шанувальники актриси в коментарях до публікації написали, що її син дуже на неї схожий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася ніжним фото з сином Платоном від колишнього чоловіка, актора Максима Віторгана.

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