Головна Новини
23 травня • оновлено в 14:46
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Зірка "Не народися вродливою" Неллі Уварова показала змужнілого сина

2.3т
Читати матеріал російською

Російська актриса, зірка серіалу "Не народися вродливою" Неллі Уварова показала свого сина Ігнатія на відео.

Відповідним роликом на особистій сторінці в Instagram поділилася литовська співачка Інгеборга Дапкунайте. На ньому Уварова разом зі спадкоємцем та іншими зірками співала пісню "Серенада трубадура" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Неллі Уварова

Неллі Уварова

Фото: gazeta.rau.am

Неллі Уварова з сином Ігнатієм

Неллі Уварова з сином Ігнатієм

Скріншот з відео

Зазначимо, що шанувальники актриси в коментарях до публікації написали, що її син дуже на неї схожий.

"Мамина копія!" Зірка "Не народися вродливою" показала змужнілого сина
"Мамина копія!" Зірка "Не народися вродливою" показала змужнілого сина
"Мамина копія!" Зірка "Не народися вродливою" показала змужнілого сина

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася ніжним фото з сином Платоном від колишнього чоловіка, актора Максима Віторгана.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Неллі Уварова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги