Зірка "Моєї прекрасної няні" Смолкін зізнався в романі з "Жанною Аркадіївною"
Російський актор Борис Смолкін, який виконав роль дворецького Костянтина в серіалі "Моя прекрасна няня", зізнався, що у нього був роман з колегою по картині Ольгою Прокоф'євою, яка зіграла Жанну Аркадіївну.
Так, подробицями він поділився в ефірі програми "Судьба человека" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
"Я сам знаю, що у нас був роман з Жанною Аркадіївною... Мене допитували вже після закінчення виходу "Моєї прекрасної няні" на кінофестивалях: "Чому ви знущаєтеся з Жанни Аркадіївни?". Я завжди відповідаю: "Коли з вами в класі вчиться дівчинка, яка вам подобається, що ви робите? Ви смикаєте її за косу, щоб вона звернула на вас увагу. Я те ж саме роблю з Жанною Аркадіївною в серіалі", – розповів Смолкін.
До речі, відносини зірок не стали довгими. Актори розійшлися, зумівши зберегти теплі почуття один до одного.
"Майже 16 років минуло відтоді, як ми почали знімати серіал. Це був серпень 2004 року. Саме в Борі я бачила споріднену душу, він же теж театральний артист. Він ще відчуває жарт, знає, як поставити слова. Я захоплювалася ним. Коли серіал закінчився, ми не переставали спілкуватися. Він завжди вітав мене з днем народження. Я досі запрошувала Бориса на свої спектаклі", – зізналася Прокоф'єва, яка також з'явилася в студії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса Катерина Дубакіна, яка виконала роль Маші Шаталіної в серіалі "Моя прекрасна няня" висловилася про хвору на рак Анастасію Заворотнюк.