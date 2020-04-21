Російський актор Борис Смолкін, який виконав роль дворецького Костянтина в серіалі "Моя прекрасна няня", зізнався, що у нього був роман з колегою по картині Ольгою Прокоф'євою, яка зіграла Жанну Аркадіївну.

Так, подробицями він поділився в ефірі програми "Судьба человека" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Борис Смолкін і Ольга Прокоф'єва Фото: starhit.ru

"Я сам знаю, що у нас був роман з Жанною Аркадіївною... Мене допитували вже після закінчення виходу "Моєї прекрасної няні" на кінофестивалях: "Чому ви знущаєтеся з Жанни Аркадіївни?". Я завжди відповідаю: "Коли з вами в класі вчиться дівчинка, яка вам подобається, що ви робите? Ви смикаєте її за косу, щоб вона звернула на вас увагу. Я те ж саме роблю з Жанною Аркадіївною в серіалі", – розповів Смолкін.

До речі, відносини зірок не стали довгими. Актори розійшлися, зумівши зберегти теплі почуття один до одного.

Борис Смолкін і Ольга Прокоф'єва Скріншот з відео

"Майже 16 років минуло відтоді, як ми почали знімати серіал. Це був серпень 2004 року. Саме в Борі я бачила споріднену душу, він же теж театральний артист. Він ще відчуває жарт, знає, як поставити слова. Я захоплювалася ним. Коли серіал закінчився, ми не переставали спілкуватися. Він завжди вітав мене з днем народження. Я досі запрошувала Бориса на свої спектаклі", – зізналася Прокоф'єва, яка також з'явилася в студії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса Катерина Дубакіна, яка виконала роль Маші Шаталіної в серіалі "Моя прекрасна няня" висловилася про хвору на рак Анастасію Заворотнюк.

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