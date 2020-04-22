Зірка "Моєї прекрасної няні" розповів про муки Поліщук на зйомках через хворобу

Російський актор і зірка "Моєї прекрасної няні" Борис Смолкін розповів про стан актриси Любові Поліщук під час зйомок у серіалі.

В ефірі програми "Доля людини" на каналі "Росія 1" артист згадав, що під час зйомок останніх серій Поліщук була вже важко хвора.

Любов Поліщук culture.ru

За словами Смолкіна, актриса не могла стояти на ногах.

"Вона була вже дуже хвора. Приїжджала на зйомки на годину-півтори. Така стала прозора берізка. Ця безглузда хвороба... Коли ми знімали останній епізод, весілля Шаталіна й Віки, то їй стало зовсім погано. Вона не могла стояти на ногах під час масовки. Сказала мені: "Боря, можна я буду сидячи брати участь в масовці". Вона сіла поруч, а я стояв. Це не помітила навіть масовка", – згадує актор.

кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

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