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22 квітня • оновлено в 08:41
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Зірка "Моєї прекрасної няні" розповів про муки Поліщук на зйомках через хворобу

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Російський актор і зірка "Моєї прекрасної няні" Борис Смолкін розповів про стан актриси Любові Поліщук під час зйомок у серіалі.

В ефірі програми "Доля людини" на каналі "Росія 1" артист згадав, що під час зйомок останніх серій Поліщук була вже важко хвора.

Любов Поліщук

Любов Поліщук

culture.ru

За словами Смолкіна, актриса не могла стояти на ногах.

"Вона була вже дуже хвора. Приїжджала на зйомки на годину-півтори. Така стала прозора берізка. Ця безглузда хвороба... Коли ми знімали останній епізод, весілля Шаталіна й Віки, то їй стало зовсім погано. Вона не могла стояти на ногах під час масовки. Сказала мені: "Боря, можна я буду сидячи брати участь в масовці". Вона сіла поруч, а я стояв. Це не помітила навіть масовка", – згадує актор.

Зірка "Моєї прекрасної няні" розповів про муки Поліщук на зйомках через хворобу

кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Зірка "Моєї прекрасної няні" розповів про муки Поліщук на зйомках через хворобу

кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як виглядає дочка Любові Поліщук Маріетта, яка народилася від другого шлюбу актриси з художником Сергієм Цигалєм.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Любов Поліщук
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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