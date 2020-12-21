Зірка "Моєї прекрасної няні" про хворобу Заворотнюк: сім'я дала зрозуміти, що вона хоче справлятися сама

Російська актриса Ольга Прокоф'єва, яка виконала роль Жанни Аркадіївни в серіалі "Моя прекрасна няня", прокоментувала стан хворої на рак Анастасії Заворотнюк. Так, артистка вірить, що її подруга та колега за стрічкою йде на одужання.

Такими подробицями Прокоф'єва поділилася в інтерв'ю YouTube-шоу "Лучше-Правду". Актриса також згадала, що одна з перших дізналася про хворобу своєї колеги, адже вони раніше близько дружили. Однак, як зазначила Ольга, сім'я Заворотнюк в якийсь момент дала їй зрозуміти, що Анастасія сама хоче справлятися зі своїми проблемами. Тому вона вирішила не турбувати подругу і нічого про неї не розпитувати (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Дружили, коли разом знімалися, потім я помчала в театр. Збереглася тепла хвиля від усього прожитого. У нас залишилися хороші приятельські стосунки... Але після хвороби, її сім'я дала зрозуміти, що вона сама хоче справлятися зі своїми проблемами. Тому я не цікавилася, не передавала привіти через подруг, але ми всі переживаємо. Насті дуже пощастило, у неї чудова сім'я, люблячі навколо люди. Я вірю, що все йде на поправку", – заявила Прокоф'єва.

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