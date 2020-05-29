Зірка "Милих ошуканок" Саша Пітерс вагітна первістком

Американська актриса, зірка серіалу "Милі ошуканки" Саша Пітерс вагітна первістком.

Відповідною новиною артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона також опублікувала фото, на якому продемонструвала округлий животик.

Саша Пітерс Фото: spletnik.ru

"Ми так раді нарешті поділитися з вами радісними новинами. У жовтні ми очікуємо появи нової маленької людини. Сьогодні – друга річниця нашого весілля, і немає дня кращого, щоб розповісти про це. Материнство – моя нова улюблена роль, це офіційно", – написала Пітерс.

Саша Пітерс вагітна первістком Фото: instagram/sashapieterse

Зазначимо, що шанувальники почали вітати актрису з прийдешнім поповненням в сім'ї.

"Я так рада за вас. Вітаю", "Таке миле фото. Вітаю вас", "Ми такі щасливі! Ви станете найкращими батьками! Ми любимо вас дуже сильно", "Така прекрасна новина", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про вагітність американської моделі Джіджі Хадід. Для зірки дитина буде першою.