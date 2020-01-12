Зірка "Месників" випустила свічку із запахом жіночих статевих органів

Голлівудська зірка Гвінет Пелтроу, яка прославилася роллю в "Месниках", випустила свічку з ароматом жіночих статевих органів.

Відповідний продукт з'явився на сайті її компанії Goop. "Ухх ... це пахне, як вагіна. І це класний, розкішний, сексуальний і несподівано дуже гарний запах", – написано в описі товару.

Пелтроу і Дауні-молодший Кадр з "Месників"

Коштує така свічка — 75 доларів.

"Купив 2 швидко і рішуче. Продукт від Гвінет Пелтроу. Будемо тестувати, бо раптом обман", - пожартував у себе в Twitter блогер Wylsacom.

Купив 2 швидко і рішуче. Продукт від Гвінет Пелтроу. Будемо тестувати, бо раптом обман. pic.twitter.com/fpflgMCy6S - Wylsacom (@wylsacom) 11 січня 2020 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, парфумерний бренд Nabeel виставив найдорожчі в світі парфуми в торговому центрі Dubai Mall в Дубаї. Аромат унісекс під назвою Shumukh, що в перекладі з арабської означає "заслуговує найвищої", коштує близько 1,3 мільйона доларів.

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