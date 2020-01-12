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12 січня • оновлено в 03:39
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Зірка "Месників" випустила свічку із запахом жіночих статевих органів

1.4т
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Голлівудська зірка Гвінет Пелтроу, яка прославилася роллю в "Месниках", випустила свічку з ароматом жіночих статевих органів.

Відповідний продукт з'явився на сайті її компанії Goop. "Ухх ... це пахне, як вагіна. І це класний, розкішний, сексуальний і несподівано дуже гарний запах", – написано в описі товару.

Пелтроу і Дауні-молодший

Пелтроу і Дауні-молодший

Кадр з "Месників"

Коштує така свічка — 75 доларів.

Зірка "Месників" випустила свічку із запахом жіночих статевих органів

"Купив 2 швидко і рішуче. Продукт від Гвінет Пелтроу. Будемо тестувати, бо раптом обман", - пожартував у себе в Twitter блогер Wylsacom.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парфумерний бренд Nabeel виставив найдорожчі в світі парфуми в торговому центрі Dubai Mall в Дубаї. Аромат унісекс під назвою Shumukh, що в перекладі з арабської означає "заслуговує найвищої", коштує близько 1,3 мільйона доларів.

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Автор
Юрко Медяник
Місце
США
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