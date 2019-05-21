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Зірка "Месників" виходить заміж втретє

21тЧитати матеріал російською

34-річна голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон виходить заміж втретє. Обранцем зірки "Месників" став американський комік Колін Жост.

Інформацію про те, що заручини пари відбулася, підтвердила представник Йоханссон, повідомляє TMZ.

Скарлетт Йоханссон і Колін Жост

Скарлетт Йоханссон і Колін Жост

SPUTNIK Білорусь

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Для зірки "Месників" цей шлюб буде третім. З 2008 по 2011 рік Йоханссон була одружена з Райаном Рейнольдсом, а пізніше вийшла заміж за журналіста Ромена Доріака. У пари народилася дочка. Для Коліна цей шлюб буде першим. Йоханссон і Жост разом з 2017 року.

Актриса Скарлетт Йоханссон і її наречений комік Колін Жост

Актриса Скарлетт Йоханссон і її наречений комік Колін Жост

Афіша

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка культового серіалу " Гра престолів", виконавиця ролі Санса Старк Софі Тернер, яка вийшла заміж за співака Джо Джонас, пішла під вінець у вбранні від українського бренду BEVZA.

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Особа
Скарлетт Йоханссон
Місце
США
Тег
Месники
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