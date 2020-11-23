Зірка "Мажора" Прилучний госпіталізований з важкими травмами голови – ЗМІ

Російського актора Павла Прилучного госпіталізували в Москві з переломами кісток лицьового скелета, синцями та забоями.

Про це повідомляє видання Starhit. За словами інсайдерів, 36-річний артист перебуває в лікарні ГКБ №1 імені Пирогова. До лікарів він приїхав сам, вони оглянули його і вирішили залишити в медичному закладі.

Зазначається, що травми настільки серйозні, що реабілітація може тривати два тижні. Дані про те, що трапилося з Павлом різняться. Так, є версія, що на нього напали – це підтверджує одне з джерел.

"Сильно побитий, лежить в платній травматології", – повідомив інформатор.

Інша версія повідомляє те, що напередодні артист прилетів з Калінінграда, де 21 листопада просто невдало впав на асфальт і розбив ліву сторону обличчя. До речі, Прилучний підтвердив госпіталізацію, опублікувавши кадри з лікарняної палати.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Павло Прилучний вперше заговорив про скандал з побиттям своєї дружини, актриси Агати Муценієце.