Зірка "Маски-шоу" Борис Барський вперше висловився про смерть сина

Український актор та режисер, зірка гумористичного серіалу "Маски-шоу" Борис Барський вперше прокоментував смерть сина Костянтина, якого не стало у 2010 році.

Так, хлопець помер після затяжної хвороби від серцевого нападу. Йому було всього 25 років. Барський, заявив, що біль від втрати дитини – це те, що час не лікує та ніколи не вилікує. Про це актор заявив в інтерв'ю для програми "ЖВЛ" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Це біль, який час не лікує. Нічого не лікує. І не вилікує ніколи. І це те, що ти не міг змінити. Це безглуздо просто", – поділився він.

Борис Барський та його син Костянтин. колаж

До речі, в актора залишилася старша донька Анастасія, яка працює програмістом. Для своїх дітей актор завжди намагався бути зразком.

"Діти повинні бачити, як ти поводишся, як ти чиниш у якійсь ситуації, і тоді їм простіше буде самим сформулювати, чого вони хочуть, ким хочуть стати", – зазначив актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня помер син українського співака Віктора Павліка Павло, який боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта). Йому був 21 рік.