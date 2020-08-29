Зірка Marvel Чедвік Боузман помер в США

Карина Бондаренко Люди 08:20, 29.08.2020

Американський актор Чедвік Боузман, який виконав головну роль у фільмі "Чорна Пантера" кіновсесвіту Marvel, помер у віці 42 років.

Про це 29 серпня повідомили в Twitter-акаунті актора. Відзначається, що Боузман чотири роки боровся з раком товстої кишки.

Захворювання третьої стадії у актора діагностували в 2016 році. Пізніше рак перейшов в останню, четверту стадію. Публічно про свій діагноз зірка Marvel ніколи не говорив.

Актор Чедвік Боузман
Chadwick Boseman в Twitter

"Це була честь для нього – дати життя королю Т'Чалле у фільмі "Чорна пантера", – йдеться в повідомленні.

Боузман пішов з життя у власному будинку в Лос-Анджелесі в колі сім'ї.

Зірка Marvel помер в США
Chadwick Boseman в Twitter
Чедвік Боузман помер від раку
Chadwick Boseman в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в американському Дулуті у віці 99 років помер найстаріший хокеїст планети Марк Грегорі Сертич.

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